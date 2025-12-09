20-Jährige bedroht Passanten in Regensburg mit Beil – Festnahme und Ermittlungen eingeleitet

Am Samstag, den 06. Dezember 2025, sorgte eine 20-Jährige in der Regensburger Drei-Helm-Gasse für Aufregung, als sie mehrere Passanten mit einem Beil bedrohte und Geld forderte. Die Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg laufen und es werden Hinweise erbeten.

Angriff mit Beil in Regensburger Innenstadt

Am Samstagmorgen, den 06. Dezember 2025, gegen 6:00 Uhr, zückte eine 20-jährige deutsche Frau in der Drei-Helm-Gasse in Regensburg ein Beil und forderte mehrfach Geld von Passanten. Dabei verfolgte sie ihre Opfer mit bedrohlicher Haltung, um ihre Forderungen durchzusetzen. Ein 25-jähriger Mann übergab der Angreiferin daraufhin Bargeld und verließ die Szene. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen die junge Frau noch vor Ort fest. Bei ihrer Festnahme stellten die Beamten fest, dass sie eine leichte Schnittwunde an der Hand hatte, die sie sich vermutlich selbst zugefügt hatte. Die Tatwaffe, eine Deko-Wikingeraxt, wurde ebenfalls sichergestellt.

Ermittlungen der Polizei und mögliche weitere Opfer

Laut ersten Zeugenaussagen könnte es noch einen weiteren Passanten gegeben haben, der von der Tatverdächtigen bedroht und möglicherweise leicht verletzt wurde. Dieser Vorfall konnte jedoch bislang nicht vollständig bestätigt werden, da besagter Zeuge sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet hat.

Haftbefehl gegen amtsbekannte Tatverdächtige

Am Sonntag, den 07. Dezember 2025, wurde die 20-jährige Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Aufgrund ihrer amtsbekannten Vorgeschichte erließ dieser Haftbefehl und die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Samstag, den 06. Dezember 2025, zwischen 5:45 Uhr und 6:15 Uhr in der Drei-Helm-Gasse oder Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Insbesondere Personen, die ebenfalls von der Frau bedroht oder verletzt wurden, sollen sich umgehend bei der Kriminalpolizei Regensburg melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.