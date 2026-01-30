20-Jähriger beschädigt Taxi und verletzt Sanitäterinnen in Nürnberg

Am frühen Freitagmorgen (30.01.2026) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Zwischenfall, bei dem ein 20-Jähriger zuerst ein Taxi beschädigte und anschließend zwei Rettungssanitäterinnen verletzte. Die Polizei reagierte umgehend und der Mann wurde schließlich in eine Fachklinik eingewiesen.

Taxi-Beschädigung führt zu Polizei-Einsatz

Gegen 03:00 Uhr sprang ein Mann in der Pillenreuther Straße unerwartet vor ein vorbeifahrendes Taxi, was den Fahrer zum Anhalten zwang. Der Mann rollte sich daraufhin über die Motorhaube des stehenden Fahrzeugs und beschädigte den Scheibenwischer. Zudem hinterließ er einen Kratzer auf der Motorhaube. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Alkoholtest bringt Klarheit

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den 20-jährigen Rumänen vor Ort fest. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte einen Promillewert von rund zwei. Aufgrund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch einen Arzt an. Nach den polizeilichen Maßnahmen brachte der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus.

Angriff auf Rettungskräfte

Während des Transports ins Krankenhaus zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv. Er schlug einer 27-jährigen deutschen Rettungssanitäterin ins Gesicht und versuchte auch eine zweite Sanitäterin zu attackieren, was jedoch vereitelt werden konnte. Die betroffenen Sanitäterinnen erlitten dabei eine Nasenbeinfraktur und Schmerzen an der Hand.

Zur weiteren Sicherheit brachten hinzugerufene Polizeibeamte den Mann erneut festgenommen in eine Fachklinik. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichgestellt sind, eingeleitet.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl