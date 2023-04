20 Jahre starkes Engagement, das zu Herzen geht – Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-Schwaben e.V. feiert Jubiläum

Die Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-Schwaben e.V. am Universitätsklinikum Augsburg feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem wissenschaftlichen Symposium. Die Herzmedizin entwickelte sich sichtbar weiter, und auch in Augsburg gibt es beachtliche Innovationen. Angestrebt ist die Entwicklung zum überregionalen Spitzenzentrum. Max Strehle, MdL a.D., 20 Jahre Vorsitzender der Fördergemeinschaft, erhält im Rahmen der Festveranstaltung die Würde des Ehrenvorsitzenden.

Seit 20 Jahren setzt sich die Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-Schwaben e.V. für die bestmögliche Versorgung von Menschen mit Herzkreislauf-erkrankungen in der Region ein. Sie beschafft medizin-technische Geräte und unterstützt die Forschung sowie die Ausbildung des Personals am Universitätsklinikum Augsburg. „Rund 600.000 Euro Spenden kamen in dieser Zeit zusammen“, so Prof. Dr. Wolfgang von Scheidt, 1. Vorsitzender der Fördergemeinschaft und Direktor emer. I. Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Augsburg. Es ist Zeit, „Danke“ zu sagen: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen, Privatpersonen und Patient:innen einer Fördergemeinschaft über so viele Jahre finanziell helfen.“

Begangen wird das Jubiläum am Mittwoch, den 19. April 2023 von 17 bis 20 Uhr im Augustanasaal, Annahof in Augsburg. Ein hochkarätig besetztes wissenschaftliches Symposium „Herzmedizin – entwickeln, fördern, gestalten“ gibt der Festveranstaltung einen würdigen Rahmen. „Wir möchten unser Wissen und unsere Kompetenz in die Arbeit der Zukunft stecken“, so Prof. Dr. Philip Raake, Direktor der I. Medizinischen Klinik. Er und Prof. Dr. Evaldas Girdauskas, Direktor Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie, gewähren dazu einen spannenden Blick in die Zukunft der Augsburger Herzmedizin.

Kompetente Expert:innen wie Dr. Karin Overlack, (Herz- und Diabeteszentrum NRW), Prof. Dr. Michael A. Borger (Universitätsklinik für Herzchirurgie, Leipzig) und Prof. Dr. Norbert Frey (Universitätsklinikum Heidelberg) referieren zudem in kurzen Impulsvorträgen aus verschiedenen Blickwinkeln über die Weiterentwicklung der Herzmedizin.

Grußworte richten Prof. Dr. Martina Kadmon, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, und Prof. Dr. Klaus Markstaller, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik an die Festgesellschaft. Höhepunkt ist die Verleihung der Würde des Ehrenvorsitzenden an Max Strehle, MdL a.D., der 20 Jahre mit großem Herzen die Fördergemeinschaft maßgeblich gestaltet und voller Engagement geführt hat.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von den NouWell Cousines, die in dritter Generation die Well-Dynastie (Biermösl-Blosn und Well Brüder) fortsetzen.