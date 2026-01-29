type here...
21-Jähriger greift Passanten im Augsburger Universitätsviertel an und wird in Klinik eingeliefert
Augsburg – Am Mittwochabend, den 28. Januar 2026, kam es im Universitätsviertel zu einem Zwischenfall, bei dem ein 21-jähriger Mann in der Universitätsstraße Passanten angriff und leicht verletzte.

Angriff auf Passanten

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.00 Uhr, als der junge Mann auf wartende Passanten losging. Die Opfer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei griff schnell ein und stellte fest, dass der Angreifer psychische Auffälligkeiten zeigte.

Verlegung ins Krankenhaus

Aufgrund seines Zustandes wurde der 21-Jährige von den eingesetzten Polizeibeamten in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Hintergrund

Der Täter besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Angriffs dauern an.

