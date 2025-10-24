21-Jähriger im Regensburger Ostenviertel von Gruppe überfallen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

In Regensburg, im Stadtteil Ostenviertel, kam es am Donnerstag, den 23. Oktober, gegen 23 Uhr, zu einem Überfall auf einen 21-jährigen Deutschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Opfer von mehreren bislang unbekannten Personen körperlich attackiert und beraubt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details des Überfalls

Berichten zufolge hielt sich der 21-Jährige zur Tatzeit im Ostenviertel auf, als er von einer Gruppe unvermittelt angegriffen wurde. Die Angreifer sollen ihm das Mobiltelefon und die Geldbörse gestohlen haben, bevor sie in Richtung der nahegelegenen Grünanlage zur Osttangente flüchteten. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zeugenaufruf der Polizei

Laut Angaben des Opfers handelte es sich um mindestens sechs Personen, eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt derzeit jedoch nicht vor. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich “An der Irler Höhe” oder der angrenzenden Grünanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.