21-Jähriger in Augsburg beim Drogenhandel erwischt: Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Augsburg (ots)Göggingen – Am Montag, den 26. Januar 2026, beobachteten Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann bei einem Drogenhandel im Krautgartenweg.

Polizei greift bei Drogenverkauf ein

Gegen 17.30 Uhr verkaufte der junge Mann augenscheinlich Drogen an eine andere Person. Daraufhin schritt die Polizei ein, kontrollierte den 21-Jährigen und stellte die Drogen sicher.

Ermittlungen wegen Drogenhandels

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Handel mit Betäubungsmitteln gegen den Verdächtigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.