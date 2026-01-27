type here...
21-Jähriger in Augsburg beim Drogenhandel erwischt: Polizei stellt Betäubungsmittel sicher
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-Jähriger in Augsburg beim Drogenhandel erwischt: Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots)Göggingen – Am Montag, den 26. Januar 2026, beobachteten Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann bei einem Drogenhandel im Krautgartenweg.

Polizei greift bei Drogenverkauf ein

Gegen 17.30 Uhr verkaufte der junge Mann augenscheinlich Drogen an eine andere Person. Daraufhin schritt die Polizei ein, kontrollierte den 21-Jährigen und stellte die Drogen sicher.

Ermittlungen wegen Drogenhandels

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Handel mit Betäubungsmitteln gegen den Verdächtigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel