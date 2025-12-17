Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
2.9 C
London
type here...
Subscribe
21-jähriger Iraker nach Übergriff am Ländtorplatz identifiziert: Fahndung in Landshut erfolgreich abgeschlossen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-jähriger Iraker nach Übergriff am Ländtorplatz identifiziert: Fahndung in Landshut erfolgreich abgeschlossen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Nach einer intensiven Fahndung konnte der bisher unbekannte Täter eines Übergriffs im Juli 2024 am Ländtorplatz in Landshut erfolgreich identifiziert werden.

Möglicher Täter ermittelt

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen 21-jährigen Iraker aus dem Landkreis Landshut. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Landshut sind weiterhin im Gange.

Dank an die Medien

Die Polizeiinspektion Landshut bedankt sich bei den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird darum gebeten, alle erhaltenen Lichtbilder und datenschutzrelevanten Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Veröffentlicht: 17.12.2025, 07.30 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel