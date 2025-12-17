21-jähriger Iraker nach Übergriff am Ländtorplatz identifiziert: Fahndung in Landshut erfolgreich abgeschlossen

LANDSHUT. Nach einer intensiven Fahndung konnte der bisher unbekannte Täter eines Übergriffs im Juli 2024 am Ländtorplatz in Landshut erfolgreich identifiziert werden.

Möglicher Täter ermittelt

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen 21-jährigen Iraker aus dem Landkreis Landshut. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Landshut sind weiterhin im Gange.

Dank an die Medien

Die Polizeiinspektion Landshut bedankt sich bei den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird darum gebeten, alle erhaltenen Lichtbilder und datenschutzrelevanten Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Veröffentlicht: 17.12.2025, 07.30 Uhr