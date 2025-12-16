Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
21-jähriger nach Bedrohung im Bamberger Bahnhof festgenommen: Ermittlungen wegen Waffenverstoßes eingeleitet
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-jähriger nach Bedrohung im Bamberger Bahnhof festgenommen: Ermittlungen wegen Waffenverstoßes eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagmorgen, den 16. Dezember, ereignete sich im Bahnhof Bamberg ein Vorfall, der zu einer vorläufigen Festnahme führte. Gegen 08:45 Uhr gerieten zwei Männer in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 21-jähriger Sudanese einen 19-jährigen Deutschen erheblich bedrohte. Der verängstigte Geschädigte wandte sich an das Personal der Bahn, um Hilfe zu erhalten.

Ein schnelles Eingreifen der Bundespolizei

Nachdem die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei eintrafen, fanden sie nur noch den Geschädigten vor, da der Tatverdächtige bereits den Tatort verlassen hatte. Während der Anzeigenaufnahme kehrte der Verdächtige jedoch zurück und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Trotz eines bestehenden Hausverbots für den Tatverdächtigen im Bahnhof Bamberg hatte er sich dorthin begeben. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Polizisten ein Klappmesser in seinem Besitz.

Rechtliche Konsequenzen stehen bevor

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Waidhaus verweigert mehreren Personen Einreise nach Deutschland wegen fehlender Dokumente und Einreiseverboten

0
Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am vergangenen Wochenende...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel