Donnerstag, November 20, 2025
22-Jähriger aus Deggendorf mit Drogen und Waffen erwischt: Strafverfahren eingeleitet
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Kriminalpolizei Deggendorf ermittelt aktuell gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Landkreis Deggendorf. Der Verdächtige steht im Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verstoßen zu haben. Die Ermittlungen wurden durch einen richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Deggendorf ermöglicht, der am 18. November 2025 vollzogen wurde.

Fund von Drogen und verbotenen Waffen

Während der Durchsuchung wurden etwa 10 Gramm Kokain sowie eine geringe Menge Methamphetamin gefunden. Neben diesen Drogen konnte die Polizei auch Rauschgiftutensilien sicherstellen. Darüber hinaus wurden ein verbotener Schlagring und zwei ebenfalls verbotene Messer entdeckt und beschlagnahmt.

Strafrechtliche Konsequenzen folgen

Dem Beschuldigten droht nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Betäubungsmitteln. Zudem muss er sich aufgrund des Besitzes der verbotenen Waffen nach dem Waffengesetz verantworten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel