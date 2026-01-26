type here...
22-Jähriger in Augsburg trotz Fahrverbot erwischt: Polizei ermittelt wegen illegaler Fahrten
Polizei & Co
22-Jähriger in Augsburg trotz Fahrverbot erwischt: Polizei ermittelt wegen illegaler Fahrten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 22-jähriger Mann aus Lechhausen geriet am Sonntag, den 25. Januar 2026, in den Fokus der Polizei, als er ohne gültigen Führerschein in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs war.

Verstoß gegen Fahrverbot festgestellt

Gegen Mittag erschien der junge Autofahrer bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost. Wie sich herausstellte, liegt gegen ihn seit Dezember ein wirksames Fahrverbot vor, dem er bisher jedoch nicht nachgekommen war. Die Polizei hat mindestens zwei Fahrten trotz des bestehenden Verbots festgestellt.

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Nun ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Fahrverbot gegen den syrischen Staatsbürger. Der 22-Jährige hatte es versäumt, seinen Führerschein bei der Polizei abzugeben, obwohl dies von ihm gefordert worden war.

