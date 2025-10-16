22-Jähriger in Pfarrkirchen bedroht: Polizei durchsucht Wohnung eines Tatverdächtigen

PFARRKIRCHEN – Am 5. Oktober 2025 kam es in einem Lokal in der Ringstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 22-Jähriger bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde.

Verdächtiger zwang Opfer zur Toilettenbegleitung

Nach Angaben der Kriminalpolizei Passau fand der Vorfall kurz nach Mitternacht statt. Der deutsche Staatsbürger wurde von einem Mann auf bedrohliche Weise aufgefordert, ihm in den Toilettenbereich zu folgen. Am Eingang standen drei weitere Männer, die vermutlich den Zugang für andere Gäste verhinderten. Nachdem der bisher unbekannte Täter das Opfer aggressiv bedroht hatte, wurde ihm das Portemonnaie ausgehändigt. Daraus entnahm der Täter etwa 15 Euro.

Ermittlungen führten zur Durchsuchung

Im Verlauf der Ermittlungen wurde gegen einen in Pfarrkirchen wohnenden 17-jährigen Syrer ein Tatverdacht erhoben. Am 16. Oktober 2025 vollzogen Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Passau sowie der Polizei Pfarrkirchen einen richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des Verdächtigen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 16.10.2025, 15.45 Uhr