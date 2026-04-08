22-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2027 in Eppishausen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2027 bei Eppishausen ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Der junge Mann verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte schwer.

Rettungskräfte im Einsatz

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und Einsatzkräfte, verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

Staatsanwalt beauftragt Gutachter

Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Memmingen einen Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Mindelheim musste die Staatsstraße über mehrere Stunden gesperrt bleiben.