Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
22-Jähriger tritt Scheibe an Nürnberger Bushaltestelle ein: Polizei leitet Ermittlungen ein
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

22-Jähriger tritt Scheibe an Nürnberger Bushaltestelle ein: Polizei leitet Ermittlungen ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof kam es am Freitag, dem 17. Oktober 2025, zu einem Zwischenfall zwischen einem Vater und seinem Sohn. Der Streit eskalierte und führte dazu, dass der 22-jährige Sohn aus Wut eine Glasscheibe eintrat. Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Beschädigung an Bushaltestelle „Gostenhof Ost“

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle „Gostenhof Ost“ in der Fürther Straße. Nach einem Streit mit seinem 47-jährigen Vater, trat der 22-jährige Deutsche aus Ärger eine Scheibe des Wartehäuschens ein. Zeugen, darunter ein Busfahrer, beobachteten die Tat und informierten die Polizei, die den Mann noch am Tatort antreffen konnte.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, weshalb das Wartehäuschen vorübergehend abgesperrt werden musste. Der junge Mann steht nun im Verdacht, gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen zu haben und sieht sich entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen gegenüber.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel