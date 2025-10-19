22-Jähriger tritt Scheibe an Nürnberger Bushaltestelle ein: Polizei leitet Ermittlungen ein

Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof kam es am Freitag, dem 17. Oktober 2025, zu einem Zwischenfall zwischen einem Vater und seinem Sohn. Der Streit eskalierte und führte dazu, dass der 22-jährige Sohn aus Wut eine Glasscheibe eintrat. Die Polizei hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Beschädigung an Bushaltestelle „Gostenhof Ost“

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle „Gostenhof Ost“ in der Fürther Straße. Nach einem Streit mit seinem 47-jährigen Vater, trat der 22-jährige Deutsche aus Ärger eine Scheibe des Wartehäuschens ein. Zeugen, darunter ein Busfahrer, beobachteten die Tat und informierten die Polizei, die den Mann noch am Tatort antreffen konnte.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, weshalb das Wartehäuschen vorübergehend abgesperrt werden musste. Der junge Mann steht nun im Verdacht, gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen zu haben und sieht sich entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen gegenüber.

Erstellt durch: Michael Konrad