23-Jähriger beschädigt Infostand in Nürnberger Innenstadt – zwei Personen leicht verletzt

Ein derzeit unbekannter 23-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstagvormittag (11.10.2025) einen Infostand in der Nürnberger Innenstadt beschädigt zu haben. Nachfolgend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen.

Vorfall vor der Lorenzkirche

Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr betrieben mehrere Personen einen politischen Infostand auf dem Platz vor der Lorenzkirche. Gegen 11:25 Uhr kam ein Passant hinzu und begann zunächst eine Diskussion mit den Teilnehmern der Versammlung. Im weiteren Verlauf stieß der Mann zwei Tische um, was zur Beschädigung eines Tisches und zum Bruch eines Glases führte.

Körperliche Auseinandersetzung

Als drei Versammlungsteilnehmer im Alter von 54, 55 und 64 Jahren den Mann festhielten, entwickelte sich ein körperliches Gerangel. In dessen Verlauf stürzten die vier Personen zu Boden, wobei der 54- und der 55-Jährige leichte Verletzungen davontrugen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurden verständigt und nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen, der deutscher Staatsangehörigkeit ist, vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

