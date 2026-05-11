23-Jähriger in Nürnberg von Gruppe beraubt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

23-Jähriger in Nürnberg von Gruppe beraubt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am späten Freitagabend wurde ein 23-jähriger Mann in Nürnberg von einer unbekannten Gruppe am Jakobstor überfallen. Die Täter flüchteten unerkannt, und die Kriminalpolizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

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Angriff nach abgelehntem Drogenangebot

Gegen 23:00 Uhr näherten sich fünf unbekannte Personen dem 23-jährigen Iraner in der Nähe des Jakobstores. Sie boten ihm Betäubungsmittel an, die er jedoch ablehnte. Daraufhin schlug die Gruppe den jungen Mann zu Boden, entriss ihm sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel. Die Täter entnahmen das Bargeld und ließen den leeren Geldbeutel am Tatort zurück, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Betroffene konnte die Täter nur als südländisch beschreiben. Weitere Details zu ihrem Aussehen sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht die Öffentlichkeit um Unterstützung. Personen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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