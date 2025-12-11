Newsletter
23-Jähriger in Weilheim wegen versuchten Totschlags nach Lenkradmanipulation in Haft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Weilheim in Oberbayern ereignete sich am Samstag, den 30. August 2025, ein ungewöhnlicher Vorfall auf der Bundesstraße B2. Ein 23-jähriger Beifahrer soll während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen haben, wodurch das Auto gegen eine Leitplanke prallte.

Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag

Glücklicherweise blieben sowohl der Beifahrer als auch die 23-jährige Fahrerin unverletzt. Das Auto und die Leitplanke erlitten jedoch erhebliche Schäden. Der Vorfall wurde zunächst als gewöhnlicher Verkehrsunfall behandelt. Doch im Zuge der Ermittlungen des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim erhärtete sich der Verdacht auf eine vorsätzliche Tat.

Haftbefehl und Untersuchungshaft

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde gegen den Mann, der sowohl eine italienische als auch eine brasilianische Staatsangehörigkeit besitzt, am 4. Dezember 2025 ein Haftbefehl erlassen. Dieser wurde am 9. Dezember 2025 vollstreckt, und der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Untersuchungen laufen weiter

Der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt steht im Raum, und die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Derzeit wird der Vorfall weiterhin intensiv von den zuständigen Behörden untersucht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

