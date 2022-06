Ein aus dem Landkreis Donau-Ries stammender Mann war am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe der Überführung zum Ingolstädter Gewerbegebiets Ingo-Park kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Hierdurch kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, in Richtung Neuburg fahrenden Lastwagen.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen im Frontbereich völlig deformiert. Der Lastewagen kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke.

Der Autofahrer, der keinen Sicherheitsgurt trug, erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, die zum sofortigen Tod führten. Der 48-jährige Trucker aus Neuburg zog sich eine Beinverletzung und einen schweren Schock zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zur Unfallaufnahme erfolgte eine Totalsperre der B16. Diese wird voraussichtlich wegen der Fahrzeugbergungen und Fahrbahnreinigung noch bis Mittag bestehen. Die Feuerwehren aus Ingolstadt und Zuchering sind zur Verkehrslenkung vor Ort. Der Gesamtschaden wurde gemäß ersten Schätzungen mit rund 30.000 Euro beziffert.