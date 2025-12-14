23-Jähriger nach Angriff und Diebstahl am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen

Am späten Freitagabend, dem 12. Dezember 2025, nahm die Polizei in der Nürnberger Südstadt zwei 23-jährige Männer fest. Diese werden verdächtigt, zuvor im Bereich des Hauptbahnhofs zwei andere Männer angegriffen und einen von ihnen bestohlen zu haben.

Attacke mit Musikbox eskaliert

Gegen 22:45 Uhr hielten sich zwei 17-jährige Jugendliche auf dem Celtisplatz auf. Ein 23-jähriger Syrer soll einen der 17-Jährigen unvermittelt attackiert und ihn mit einer tragbaren Musikbox geschlagen haben. Die Jugendlichen flohen daraufhin in den Bahnhof, wobei einer von ihnen seine Jacke zurückließ, die der Angreifer an sich nahm.

Fahndungserfolg dank Videoüberwachung

In Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Nürnberg konnte der Tatverdächtige mittels Videoüberwachung lokalisiert werden. Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken stellten daraufhin zwei Männer im Umfeld des Hauptbahnhofs. Der 23-jährige Syrer trug die gestohlene Jacke des Jugendlichen unter seiner eigenen. Bei seinem Begleiter, einem ebenfalls 23-jährigen Marokkaner, fanden die Polizisten ein Fläschchen Vape Liquid, das aus der gestohlenen Jacke stammte.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Beamten stellten die gestohlenen Gegenstände sicher und leiteten gegen den Syrer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die bei der Tat verwendete Musikbox wurde beschlagnahmt. Der Tatverdächtige und sein marokkanischer Begleiter müssen sich zudem wegen Diebstahls verantworten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens während der polizeilichen Maßnahmen wurden beide in Polizeigewahrsam genommen.

