23-Jähriger schlägt auf 18-Jährigen nach Fußballspiel in Fürth ein und wird festgenommen

Am Freitagabend kam es in der Fürther Innenstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall, bei dem ein 23-Jähriger auf einen anderen Mann einschlug. Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel der 2. Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Preußen Münster.

Streit eskaliert in der Königstraße

Ein Polizeibeamter beobachtete um kurz nach 22:00 Uhr, wie der Tatverdächtige in der Königstraße einem 18-Jährigen einen Kopfstoß versetzte und anschließend mehrfach ins Gesicht schlug. Der Angreifer versuchte zu fliehen, wurde jedoch schnell von der Polizei festgenommen.

Alkoholisierter Täter und provokante Parolen

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige etwa 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Als Auslöser gelten erste Erkenntnisse zufolge Parolen für Preußen Münster, die der 18-Jährige mehrfach skandiert hatte. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

