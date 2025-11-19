23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im Gemeindebereich von Seeshaupt im Kreis Weilheim-Schongau ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 23-jähriger Arbeiter kam bei Baumfällarbeiten ums Leben, als ein Baum auf ihn fiel. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallhergang bei Baumfällarbeiten

Der Unfall geschah in einem Waldgebiet, wo ein Forstbetrieb Baumfällarbeiten durchführte. Der 23-jährige Deutsche, wohnhaft in einer Gemeinde im Landkreis München, war um 12.00 Uhr mit der Kontrolle der Fallrichtung eines Baumes beschäftigt. Dazu verwendete er ein Stahlseil. Trotz tragens von Schutzkleidung, einschließlich Helm, befand sich der junge Mann im Gefahrenbereich und wurde von dem Baum getroffen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

Rettungsmaßnahmen und Sperrung der Bahnstrecke

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die betroffenen Kollegen des Verstorbenen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Seeshaupt und Bernried, die Bundespolizei, ein Polizeihubschrauber und der Notfallmanager der Deutschen Bahn waren ebenfalls vor Ort. Aufgrund des Unfalls musste die angrenzende Bahnstrecke Seeshaupt – Penzberg zeitweise gesperrt werden.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Penzberg führte die ersten Maßnahmen am Unfallort durch, bevor der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen für die Kripo Weilheim übernahm. Zudem wurde die zuständige Berufsgenossenschaft informiert, und ein Sachverständiger ist in die Untersuchungen eingebunden. Es wird überprüft, ob alle Unfallverhütungsvorschriften während der Baumfällarbeiten eingehalten wurden, um die Verantwortlichkeiten zu klären.