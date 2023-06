23. Titel: Djokovic gewinnt die French Open und überflügelt Nadal

Ein historischer Triumph: Novak Djokovic hat zum dritten Mal die French Open gewonnen und damit Tennisgeschichte geschrieben. Der Serbe ist nach dem Finalerfolg über Casper Ruud alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger – und überflügelt damit den Spanier und Sandplatzspezialisten Rafael Nadal. Der „Djoker“ gewann damit auch das zweite Grand-Slam in diesem Jahr, in der Weltrangliste ist der 36-Jährige zurück an der Spitze.