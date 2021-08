An Sportgroßveranstaltungen dürfen weiterhin maximal 25.000 Zuschauer teilnehmen. Das geht aus dem Beschlusspapier der Ministerpräsidentinnen-Konferenz mit Angela Merkel hervor. Am Dienstag hatten sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder verständigt. Dieser Zuschauer-Höchstwert wird bereits am Samstag für die Partie zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt erwartet.