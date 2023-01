Die „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ unterstützt Neu-Ulmer Projekte mit insgesamt 26.125 Euro. Das Geld wurde am Montag an insgesamt 13 Vereine, Organisationen und Gruppen für ihr Engagement im sozialen, kulturellen und integrativen Bereich im Jahr 2022 übergeben.

Mit dem höchsten Betrag in Höhe von 5.000 Euro wird der Verein OPEN e.V. Koordination Ulm unterstützt, der Hilfe bei der Unterstützung von Ukraineflüchtlingen anbietet. 4.000

Euro gehen an Lebenswert e.V. für das Flüchtlingscafé Café Clara (Traumatherapie). Jeweils 3.500 Euro erhalten der Malteser Hilfsdienst e.V. für das Projekt „Johannes‘ Suppentreff – Vespertüten“ und die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. für die Trauerbegleitung Lacrima für Kinder und Jugendliche. Das Zentrum für ambulant betreutes Wohnen „ZAWO“ erhält 2.500 Euro für den Aufbau eines Foodsharing- und Reparaturkaffees im Vorfeld.

Mit 2.000 Euro wird das Chormusical Martin Luther King der Stiftung Creative Kirche unterstützt. Die Initiative „Gemeinsam genießen“ erhält 1.500 Euro für ihre Unterstützung von Bedürftigen mit Mahlzeiten und Nahrungsmitteln. Jeweils 1.000 Euro erhalten die AIDSHilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V zur Unterstützung von Selbsthilfeangeboten und

Lebenswert e.V. für die Schülerhilfe „Die Wache“.

Für einen Kinder- und Jugendfilm zum Thema „Tod“ erhält das Theater Luftschloss 850 Euro. 800 Euro gehen an die Koordinierungsstelle INU zur Anschaffung von Startersets für

geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine. Die Berufsschule Neu-Ulm erhält 375 Euro zur Anschaffung von Schlafsäcken für eine internationale Campingfreizeit von Jugendlichen und

die Emil-Schmid-Schule 100 Euro für das kostengünstige Schülerfrühstück.

Für Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist die Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz nicht mehr aus der Stadtgesellschaft wegzudenken. „Dank dieser Stiftung können jedes Jahr aufs Neue viele Projekte in unserer Stadt unterstützt werden. Für alle, die sich einbringen und

engagieren bedeutet die Ausschüttung von Fördergeldern nicht nur Wertschätzung für das Geleistete, sondern auch eine Finanzspritze, um Vorhaben in die Tat umsetzen zu

können. Und im Gegenzug profitieren unheimlich viele Männer, Frauen und Kinder in Neu-Ulm von den wertvollen und wichtigen Projekten. So leistet die Stiftung einen unverzichtbaren Beitrag für das soziale und kulturelle Leben in der Stadt“, so Albsteiger.

Seit dem Jahr 2008 hat die „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ bereits mehr als 249.000 Euro an Neu-Ulmer Initiativen, Organisationen, Einrichtungen und Vereine vergeben und damit deren Arbeit und Engagement im Bereich des Gemeinwesens unterstützt.

Jeweils am Jahresende entscheidet der Stiftungsvorstand – bestehend aus Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, NUWOG-Geschäftsführer Michael Veiga und

Professor Gerhard Mayer (Geschäftsführer Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG) – an wen und in welcher Höhe die Stiftungsgelder verteilt werden sollen. Die Vorschläge, welche gemeinnützigen Projekte als besonders förderungswürdig angesehen werden, stammen dabei aus der Neu-Ulmer Bürgerschaft. Denn der Vorstand der Stiftung

ist überzeugt: Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer wissen am besten, wo der Schuh finanziell am meisten drückt und bedanken sich herzlich für alle eingereichten Vorschläge und

Förderanträge.

Auch für das Jahr 2023 schüttet die „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ wieder Fördergelder aus. Ab sofort und bis Ende September können entsprechende Fördervorschläge eingereicht werden. Die Vordrucke sind auf der Homepage

der Bürgerstiftung unter www.stiftung-neu-ulm.de abrufbar.