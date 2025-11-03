26-Jähriger nach Messerangriff auf Schwiegervater in Bamberg in Untersuchungshaft

BAMBERG. Ein 26-jähriger Mann steht unter Verdacht, in der Nacht zum 2. November 2025 seinen Schwiegervater angegriffen und verletzt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg befindet sich der Verdächtige nun in Untersuchungshaft.

Heftiger Familienstreit eskaliert

Der Vorfall ereignete sich im Bamberger Stadtteil Wunderburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zwischen dem 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen und seinem 55-jährigen Schwiegervater, ebenfalls türkischer Staatsangehöriger, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei soll der Schwiegersohn ein Messer ergriffen und den älteren Mann mehrfach attackiert haben.

Verletzter Schwiegervater im Krankenhaus behandelt

Der 55-jährige Schwiegervater konnte die Angriffe teilweise abwehren, erlitt jedoch eine oberflächliche Schnittverletzung. Diese wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt.

Festnahme und Haft von Ermittlungsrichter angeordnet

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Am Sonntagvormittag wurde der 26-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen zu einem möglichen versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.