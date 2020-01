26-Jähriger soll sechs Verwandte erschossen haben

Ein Sportschütze soll in Rot am See in Baden-Württemberg seine Eltern und vier weitere Verwandte erschossen haben. Außerdem wurden ein Mann und eine Frau durch Schüsse schwer verletzt. Der Tatverdächtige habe die sechs Menschen mit einer Pistole getötet und sich dann selbst bei der Polizei gemeldet, teilten die Ermittler am Freitag mit.

Bernd Märkle, Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Aalen «Zum Täter können wir nur sagen, dass er 26 Jahre alt ist, deutscher Staatsangehöriger. Er steht im Verwandtschaftsverhältnis zu allen getöteten Personen. Zum einen ist es seine Mutter und sein Vater, das Verwandtschaftsverhältnis zu den anderen getöteten Personen müssen wir noch abklären. Sie sind verwandt, aber in welchem Grad steht momentan noch nicht fest.»

Polizisten konnten den Verdächtigen kurze Zeit nach der Tat vor dem Tatort – einem Gebäude mit einer Gaststätte – festnehmen.

Siegfried Gröner, Bürgermeister, Rot am See «Ich kannte die Gaststätte natürlich. Ich kannte auch die Familie. Aber Kennen jetzt nicht im Sinn von persönlicher Bekanntschaft, aber es ist ein beliebtes Gasthaus. Bei Jungen und Jugendlichen ist es sehr beliebt. Jeden Abend ist es oft gut besucht.» Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gebe es nicht. Die Waffe wurde im Gebäude gefunden. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar.