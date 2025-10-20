27-jähriger Afghane in Simbach am Inn wegen Drogenhandels verhaftet

Fahnder der Grenzpolizeigruppe Simbach am Inn haben bei einer umfassenden Durchsuchung eine erhebliche Menge Drogen entdeckt. Der 27-jährige tatverdächtige Afghane wurde verhaftet, und ein Haftbefehl gegen ihn wurde erlassen.

Kontrolle führt zu großem Fund

Im Zuge einer Kontrolle im Fahrzeug des Verdächtigen fanden die Beamten eine beachtliche Menge Haschisch. Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, durchsuchten Beamte aus Simbach dessen Wohnung. Diese Maßnahme wurde aufgrund des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordnet.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt: darunter rund 130 Gramm Kokain, Marihuana, Haschisch sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Der Verdächtige wurde festgenommen und dem Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl erlassen, und der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen leitet das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.