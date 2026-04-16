27-Jähriger greift Polizisten in Altstadt an – Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten in der Altstadt: 27-Jähriger festgenommen

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 21:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion 16 am Hauptbahnhof eine Personenkontrolle bei einem 27-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Nordfriesland durch. In seinem Rucksack entdeckten die Polizisten einen vierstelligen Bargeldbetrag, dessen Herkunft der Mann nicht erklären konnte. Das Geld wurde beschlagnahmt und der Mann wegen Verdachts auf Geldwäsche angezeigt, dann jedoch wieder freigelassen.

Polizisten erneut angegriffen

Die Polizeistreife, bestehend aus einer 25-jährigen und einem 23-jährigen Beamten, setzte ihren Streifengang fort und kontrollierte kurz darauf einen 58-jährigen Mann. Der zuvor angezeigte 27-Jährige erschien unerwartet und schlug dem 23-jährigen Beamten ins Gesicht, bevor er flüchtete. Die Polizisten hielten ihn auf und brachten ihn mit Zwang zu Boden, wobei der Mann sich mit Tritten und Schlägen wehrte. Ein DB-Sicherheitsmitarbeiter und der 58-Jährige unterstützten die Beamten.

Weiterer Einsatz und Freilassung

Nach der Festnahme des Angreifers und seiner Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde der 27-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Unfallflucht in Neuhadern: Mädchen auf Fahrrad verletzt

Am Donnerstag, 15.04.2026, gegen 15:45 Uhr, kollidierte ein unbekannter blauer Pkw mit einer 10-jährigen Fahrradfahrerin aus München auf der Fürstenrieder Straße. Beide nutzten den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen linken Radweg. Im Einmündungsbereich zur Kurparkstraße kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt, während der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Ermittlung und Zeugenaufruf

Die 10-Jährige wurde von einem Familienmitglied zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei bittet um Hinweise von Zeugen oder den etwa 70-jährigen Pkw-Fahrer, um den Unfallhergang aufzuklären.

Callcenterbetrug in Feldmoching-Hasenbergl: Falscher Polizist stiehlt Wertgegenstände

Eine über 80-jährige Frau aus München wurde am Mittwoch, 15.04.2026, Opfer eines Callcenterbetrugs. Zwischen 08:30 und 11:15 Uhr täuschte ein unbekannter Anrufer vor, ein Polizeibeamter zu sein, und behauptete, ein Einbruch in ihrer Nachbarschaft sei in Vorbereitung. Unter dem Vorwand, ihre Wertgegenstände zu sichern, brachte er die Seniorin dazu, diese in einen Kochtopf zu legen und vor die Tür zu stellen, woraufhin er den Topf stahl.

Sicherheitswarnung und Zeugenaufruf

Die Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten, die auf ähnliche Weise versuchen, Wertgegenstände zu entwenden. Bürger werden gebeten, Verdächtiges im Bereich der angegebenen Straßen zu melden und bei Zweifeln selbst die Polizei zu kontaktieren.

Handtaschendiebstahl in Ludwigsvorstadt: Tatverdächtiger festgenommen

Am Montag, 13.04.2026, gegen 02:00 Uhr, wurde eine 50-jährige Frau an einer Trambahnhaltestelle in München Opfer eines Handtaschendiebstahls. Ein zunächst Unbekannter entriss ihr die Tasche und entkam mit der Geldbörse.

Festnahme und Ermittlungen

Am Mittwoch, 15.04.2026, wurde ein 22-jähriger Mann aus Kenia aufgrund eines Hausfriedensbruchs festgenommen. Bei der Kontrolle fand die Polizei eine Scheckkarte der Bestohlenen, woraufhin der Mann auch wegen des Handtaschenraubs angezeigt wurde. Die Ermittlungen laufen.

Einbruchsversuche in Trudering-Riem: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 15.04.2026, wurde ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Trudering-Riem gemeldet. Eine 23-jährige Frau bemerkte die Tat beim Besuch eines Angehörigen und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete, bevor er ins Haus eindringen konnte.

Erneuter Einbruch

Kurze Zeit später, um 09:45 Uhr, brach ein Unbekannter in eine nahegelegene Doppelhaushälfte ein und stahl Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Beide Taten ereigneten sich in derselben Umgebung und könnten miteinander in Verbindung stehen.

Aufruf zur Mithilfe

Die Polizei bittet die Anwohner der Trudering-Riem-Gegend, Videomaterial möglicher Verdächtiger zu überprüfen und verdächtige Sichtungen zu melden, um die beiden Vorfälle aufzuklären.