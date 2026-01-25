27-Jähriger greift Türsteher nach sexueller Belästigung an und beschädigt Polizeiauto in Nürnberger Club

Am frühen Samstagmorgen, dem 24. Januar 2026, ereignete sich ein Vorfall in einem Nachtclub in der Nürnberger Innenstadt: Ein 27-jähriger Mann wurde nach einer Reihe von gewalttätigen Handlungen aus dem Club verwiesen.

Sexuelle Belästigung auf der Tanzfläche

Gegen 04:30 Uhr belästigte der Beschuldigte, ein kolumbianischer Staatsbürger, eine 32-jährige Frau auf der Tanzfläche des Clubs in der Kaiserstraße, indem er ihr unaufgefordert ans Gesäß fasste. Damit konfrontiert, reagierte der Mann aggressiv, was zu seinem Verweis durch das Sicherheitspersonal führte.

Angriff auf Türsteher und Vandalismus

Außerhalb des Clubs griff der Täter mit einem etwa 1 Meter großen Kordelständer einen der Türsteher an. Der 37-jährige Türsteher, türkischer Herkunft, erlitt leichte Verletzungen. Drei weitere Türsteher konnten den Angreifer schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27-Jährige zeigte auch gegenüber den Einsatzkräften aggressives Verhalten, indem er mit seinem Kopf gegen die Heckleuchte eines Polizeiwagens schlug und diese beschädigte.

Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann in Gewahrsam. Eine Untersuchung auf der Dienststelle ergab, dass der Beschuldigte rund 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme durch einen Arzt sowie die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität wurde der Mann weiterhin in einer Zelle festgehalten.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Erstellt durch: Janine Mendel