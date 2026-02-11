type here...
27-Jähriger in Augsburg mit 161 km/h auf der A8 gestoppt: Ermittlungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 09. Februar 2026, geriet ein 27-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A8 in Richtung München wegen erheblich überhöhter Geschwindigkeit in das Visier der Verkehrspolizei Augsburg.

Polizeikontrolle auf der A8

Gegen 14.15 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei die riskante Fahrweise des jungen Mannes fest. Trotz der erlaubten Geschwindigkeit von 120 km/h fuhr der 27-Jährige nach Abzug der Toleranz noch mit 161 km/h. Das bedeutet eine Überschreitung von 41 km/h.

Ermittlungen wegen Geschwindigkeitsverstoß

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

Appell der Polizei

Nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine Hauptursache für schwere und tödliche Unfälle. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

