Freitag, November 21, 2025
27-Jähriger wegen Körperverletzung und Betrugs am Flughafen München festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

27-Jähriger wegen Körperverletzung und Betrugs am Flughafen München festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Münchner Flughafen kam es am Donnerstag, den 20. November, zu einer Festnahme durch die Bundespolizei. Ein 27-jähriger deutscher Staatsbürger, der aus Lissabon nach Deutschland eingereist war, wurde während der Einreisekontrolle aufgrund mehrerer Ausschreibungen von verschiedenen Staatsanwaltschaften identifiziert.

Festnahme aufgrund offener Geldstrafe

Gegen den Mann lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Lübeck zur Festnahme vor. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden und konnte die entsprechende Geldstrafe nicht begleichen. Bei Nichtzahlung waren 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen, die nun vollstreckt werden.

Weitere Straftaten stehen im Raum

Zusätzlich war der Mann wegen Betrugs in den Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften in Rottweil und Ulm verzeichnet. Da er die offenen Geldstrafen weiterhin nicht bezahlen konnte, wurde er nach den polizeilichen Formalitäten in die Justizvollzugsanstalt Erding überstellt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel