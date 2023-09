29-Jähriger Randalierer bedroht in Nördlingen eigene Mutter mit Messer

Am Donnerstagmorgen um 01.00 Uhr verursachte ein 29-jähriger Mann in der Wohnung seiner Eltern eine Randale.

Als die Polizei eintraf, hatte sich der 54-jährige Vater des Mannes bereits aus der Wohnung entfernt. Der 29-Jährige bedrohte seine Mutter mit einem Messer. Die Beamten begannen ein Gespräch mit dem Mann, der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation war. In dieser Zeit gelang es der 52-jährigen Mutter, durch einen Sprung aus dem Fenster im Hochparterre zu fliehen. Ein Beamter fing sie auf und brachte sie in Sicherheit.

Kurz darauf wurde der 29-Jährige von den Beamten festgenommen, jedoch leistete er Widerstand und ein Beamter wurde leicht verletzt. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann ins Bezirkskrankenhaus gebracht, um behandelt zu werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.