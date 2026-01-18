29-Jähriger zeigt Hitlergruß und wird in Nürnberger Südstadt festgenommen

Am Samstagabend (17.01.2026) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Ein 29-jähriger Mann zeigte den Hitlergruß und floh anschließend vom Ort des Geschehens. Dabei beleidigte er einen Zeugen, der ihm folgte. Die Polizei konnte den Verdächtigen schließlich festnehmen.

Demonstrative Provokation und Flucht

Gegen 18:10 Uhr trat ein zunächst unbekannter Mann an den Info-Stand einer politischen Partei auf dem Aufseßplatz heran. Er rief „Heil Hitler“ und zeigte den Hitlergruß, bevor er sich in Richtung Christuskirche entfernte. Zwei Personen verfolgten den Flüchtigen, während die alarmierten Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und -Mitte die Fahndung aufnahmen. Der Mann beleidigte dabei einen der beiden Zeugen (25, deutsch).

Festnahme und strafrechtliche Konsequenzen

Kurze Zeit später setzte eine Polizeistreife den 29-jährigen Tatverdächtigen (italienisch, russisch) vorläufig fest und legte ihm Handschellen an. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem steht der 29-Jährige unter dem Verdacht der Beleidigung und muss sich strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler