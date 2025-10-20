30-Jähriger greift Polizei mit Messer an: Schusswaffeneinsatz in Landshut

LANDSHUT. Heute (20.10.2025) kam es um kurz nach 14:00 Uhr im Tannenweg zu einem dramatischen Polizeieinsatz, bei dem die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut von einem 30-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen wurden. Der Vorfall führte zum Einsatz der polizeilichen Schusswaffe.

Einsatz wegen psychischer Ausnahmesituation

Der Einsatz wurde durch eine Mitteilung der Wohnungsinhaberin ausgelöst, die berichtete, dass sich ihr Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und sich äußerst aggressiv verhält. Zudem hielt er sich unberechtigt in der Wohnung auf, was die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen vor Ort griff der 30-jährige Deutsch-Afghane die Polizeibeamten mit einem Messer an, was den Schusswaffeneinsatz nötig machte. Infolge der Auseinandersetzung erlitten sowohl die Beamten als auch der Angreifer Verletzungen.

Festnahme und weitere Verletzte

Gegen 14:35 Uhr konnte der Mann schließlich festgenommen werden, wobei ein weiterer Beamter verletzt wurde. Alle verletzten Personen, darunter die beiden Beamten und der 30-Jährige, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Anhaltender Polizeieinsatz

Der Polizeieinsatz läuft noch weiter. Weitere Informationen werden nach Abschluss der Ermittlungen erwartet.