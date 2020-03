31 Coronafälle im Landkreis Augsburg – 284 Menschen in Quarantäne

Der Coronavirus fordert Gesellschaft in allen Lebensbereichen Weiterhin sind im Landratsamt Augsburg auch über das Wochenende rund 50 Personen damit beschäftigt, die aktuelle Corona-Situation zu bewältigen. Derzeit liegt die Zahl der infizierten Personen bei 31. Dass es noch nicht mehr positive Fälle im Landkreis Augsburg zu verzeichnen gibt, liegt daran, dass die Ergebnisse aus den untersuchenden Laboren inzwischen erst nach einigen Tagen vorliegen. Anzeige

Nach wie vor sind mobile Abstreichteams im Einsatz, um all jene Personen zu testen, die von den Ärzten des Staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt Augsburg entsprechend eingestuft wurden. In Quarantäne befinden sich derzeit 284 Menschen. Diese werden täglich von einem großen Team an medizinisch ausgebildeten Telefonisten angerufen und bei Bedarf beraten. Auch die allgemeine Corona-Hotline wird nach wie vor sehr intensiv nachgefragt. Um die personellen Ressourcen im Gesundheitsamt auch langfristig aufrecht erhalten zu können, hat Landrat Martin Sailer inzwischen einen Schichtdienst einrichten lassen. Sowohl bei den Ermittlungen in Bezug auf infizierte Patienten als auch für die Telefonisten der Bürgerhotline gilt ein Schichtplan, um das Personal gesund und leistungsfähig zu halten.