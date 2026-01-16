Newsletter
31-Jähriger flüchtet in Nürnberg mit gestohlenem Pedelec und Drogen, Festnahme durch Polizei
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

31-Jähriger flüchtet in Nürnberg mit gestohlenem Pedelec und Drogen, Festnahme durch Polizei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 31-jähriger Mann versuchte am Donnerstagnachmittag im Nürnberger Stadtteil Muggenhof, mit einem frisierten und gestohlenen Pedelec der Polizei zu entkommen. Bei seiner Festnahme entdeckten die Beamten unter anderem verschiedene Betäubungsmittel und Waffen.

Verfolgungsjagd durch die Straßen von Muggenhof

Gegen 15:45 Uhr kontrollierte die Fahrradgruppe der Nürnberger Verkehrspolizei den Stadtwesten. Auf der Fürther Straße fiel ihnen ein Radfahrer auf, der Richtung Fürth unterwegs war. Trotz der Aufforderung anzuhalten, flüchtete der Mann, bog in die Fuchsstraße ab und stürzte. Er setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch kurz darauf von den Polizisten gestoppt und in Handschellen gelegt werden. 

Sichergestellte Betäubungsmittel und Waffen

Während der Verfolgung warf der 31-Jährige einen Behälter mit verschiedenen Betäubungsmitteln weg, den die Beamten sicherstellten. Zudem fanden sie ein verbotenes Messer, Marihuana und weitere Utensilien, die auf illegalen Handel hinwiesen. Das gestohlene und technisch manipulierte Pedelec, für das eine Haftpflichtversicherung und ein Führerschein nötig gewesen wären, wurde ebenfalls sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen.

Durchsuchung führt zu weiteren Funden

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Ermittler zusätzliche Beweismittel, mehrere Messer und ein Nunchaku, ein sogenanntes ‚Würgeholz‘, welches als verbotene Waffe gilt. Aufgrund selbst- und fremdgefährdender Aussagen wurde der Tatverdächtige in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

