32-jähriger am Münchner Hauptbahnhof nach Streit um Getränkedose von zwei Frauen attackiert

Am 1. Januar 2026 kam es im Münchner Hauptbahnhof zu einem gewalttätigen Vorfall, bei dem ein 32-jähriger Chinese von zwei Frauen angegriffen wurde. Auslöser des Konflikts war eine umgestoßene Getränkedose, die den Mann traf.

Versehentlich ausgelöster Konflikt eskaliert

Gegen 13:20 Uhr hielten sich die beiden Beschuldigten, zwei Ungarinnen im Alter von 45 und 32 Jahren, im Bereich des Treppenabgangs zur S-Bahn auf. Eine der Frauen stieß versehentlich gegen eine auf dem Geländer abgestellte Getränkedose, die daraufhin den Treppenabgang hinunterfiel und den Geschädigten am Kopf traf. Der Inhalt der Dose verteilte sich auf seiner Kleidung, woraufhin er die Auseinandersetzung suchte, um eine Entschuldigung einzufordern.

Körperliche Auseinandersetzung

Statt einer Entschuldigung eskalierte die Situation: Die Frauen griffen den Mann körperlich an und schlugen auf ihn ein. Der 32-Jährige wehrte sich und stieß die 45-jährige Angreiferin von sich weg, wodurch sie stürzte und sich verletzte. Eine Streife der DB Sicherheit griff schnell ein und trennte die Parteien, bis die Bundespolizei eintraf.

Verletzungen und Folgen

Der Angegriffene klagte über diverse Schmerzen und suchte selbstständig ärztliche Hilfe auf. Die verletzte 45-jährige Frau erlitt eine Schlüsselbeinfraktur sowie eine Kopfplatzwunde und wurde vor Ort medizinisch versorgt, anschließend erfolgte eine ambulante Behandlung im Krankenhaus.

Beide Frauen waren alkoholisiert: Bei der 45-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,6 Promille festgestellt, bei der 32-Jährigen 1,5 Promille. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurden die wohnsitzlosen Frauen entlassen.