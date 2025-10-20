Newsletter
32-jähriger Mann in schwarzem Ford S-Max vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
32-jähriger Mann in schwarzem Ford S-Max vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der 32-jährige Lukas Riedmann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03:00 Uhr mit einem schwarzen Ford S-Max mit Schweinfurter Kennzeichen unterwegs gewesen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wird angenommen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei der Suche nach Riedmann behilflich zu sein.

Personenbeschreibung von Lukas Riedmann

Herr Riedmann ist etwa 189 cm groß und wiegt ungefähr 117 kg. Er hat kurze braune Haare und trägt einen Bart. Bekleidet ist er mit einer braunen Stoffhose, einer dunkelgrünen Jacke und grünen Schuhen.

Kontaktaufnahme mit der Polizei

Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Riedmann nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

