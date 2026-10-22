33 Feuerwehrleute im Landkreis Augsburg für Dienst geehrt

Landrat Martin Sailer hat 33 Feuerwehrleute aus dem nördlichen Landkreis Augsburg für langjährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet.

Die Ehrungen fanden im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung im Landratsamt statt. Sailer überreichte stellvertretend für den Freistaat Bayern 23 Ehrenkreuze in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst, fünf Ehrenkreuze in Gold für 40 Jahre sowie fünf Große Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst.

„Die Feuerwehr ist eine der tragenden Säulen unseres Ehrenamts“, sagte Sailer. Die Geehrten übernähmen nicht nur im Einsatz Verantwortung, sondern engagierten sich auch bei regelmäßigen Übungen, innerhalb der Mannschaft, in der Nachwuchsarbeit und für die Gemeinschaft. Die Feuerwehrleute waren gemeinsam mit ihren Kommandanten und den Bürgermeistern ihrer Gemeinden ins Landratsamt gekommen.

Ehrungen für 25 Jahre aktiven Dienst

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Markus Bayer und Klemens Eltschkner aus Biberbach, Christian Deil und Lukas Deil aus Bonstetten, Stefan Friedl aus Bonstetten, Manfred Göppel aus Meitingen, Christoph Höld und Markus Kranzfelder aus Eisenbrechtshofen, Markus Hölzl und Frank Kussma aus Thierhaupten, Martin Kempter und Karin Seitel aus Unterschöneberg, Kristina Kraus, Sebastian Merli, Simone Miller, Ulrich Steger, Rainer Würz und Richard Würz aus Biberbach, Harald Riedesser und Martin Streil aus Bonstetten, Markus Schmidt aus Meitingen, Christoph Wagner aus Ellgau sowie Mathias Zärle aus Eisenbrechtshofen geehrt. Christian Deil und Frank Kussma sind Kommandanten.

40 und 50 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst

Auf 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst blicken Hans-Jörg Holzmann und Markus Riechert aus Unterschöneberg sowie Fritz Kraus, Horst Rößle und Heinz Weindl aus Altenmünster zurück.

Für 50 Jahre aktiven Dienst wurden Helmut Dirr und Fred Elger aus Herbertshofen, Michael Egger und Thomas Stegmiller aus Langenreichen sowie Siegfried Kugelmann aus Reutern ausgezeichnet.

Sailer dankte allen Geehrten für ihre langjährige Treue zur Feuerwehr und ihren Einsatz für die Allgemeinheit.

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