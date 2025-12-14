Newsletter
33-jähriger bei Graffiti-Aktion in Nürnberger Innenstadt festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nürnberger Innenstadt hat die Polizei am Freitagnachmittag einen 33-jährigen Mann festgenommen, der ein Graffiti mit Fußballbezug gesprüht hatte. Die Festnahme fand am 12. Dezember 2025 im Bereich der Frauentormauer statt.

Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellt Tatverdächtigen

Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bemerkte den Mann gegen 14:45 Uhr. Er versuchte beim Erblicken der Polizei zu flüchten, wurde jedoch schnell von den Beamten gestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der Tatverdächtige frische Lackspuren an den Händen hatte.

Spurensuche an der Frauentormauer

An der Frauentormauer wurde ein frisches Graffiti einer Nürnberger Fangruppe entdeckt. Im Rucksack des Mannes fanden die Polizisten zwei Farbsprühdosen, die sie als Beweismaterial sicherstellten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, und weitere Graffitis konnten im Umfeld nicht gefunden werden.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen

Gegen den 33-jährigen Deutschen wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

