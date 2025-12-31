Newsletter
33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen 11:20 Uhr auf der BAB A8, zwischen den Anschlussstellen Dachau und Sulzemoos, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein BMW X2, besetzt mit zwei Personen, befand sich auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart, als der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Dillingen an der Donau aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Die 31-jährige Beifahrerin versuchte, das Fahrzeug zu steuern, jedoch ohne Erfolg. Das Auto geriet über den mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit dem Heck eines Lkw. In der Folge überschlug sich der BMW und landete auf dem Dach zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen.

Der Fahrer des Pkws erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Trotz erfolgreicher Reanimation und einer Not-Operation durch das medizinische Team im Klinikum Ingolstadt, teilte das Krankenhaus später mit, dass der 33-jährige Fahrer seinen Verletzungen erlag. Die 31-jährige Beifahrerin zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug, dem Lkw sowie auf der Fahrbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Der BMW wurde durch einen Kran geborgen und abgeschleppt.

Wegen der Landung des Rettungshubschraubers und der anschließenden Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehren Geiselbullach und Feldgeding waren vor Ort, um die Einsatzabwicklung zu unterstützen. Auch die Autobahnmeisterei A+ kümmerte sich um die Räumung und Absicherung der Unfallstelle.

Gegen 15:30 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder vollständig freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

