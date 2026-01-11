34-Jähriger in Nürnberg wegen Kontaktverstoß und Haftbefehl festgenommen

NÜRNBERG. Ein 34-jähriger Mann hat am Freitagabend (09.01.2026) in Nürnberg trotz eines bestehenden Kontaktverbots versucht, in die Wohnung seiner Ex-Freundin einzudringen. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, da bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Polizeieinsatz nach Notruf

Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei durch einen Notruf alarmiert. Ein 34-jähriger Mann hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Flußstraße versucht, die Tür zur Wohnung seiner Ex-Freundin gewaltsam zu öffnen, obwohl die Frau ihn nicht hineinlassen wollte. Infolgedessen trat er mehrmals gegen die Tür und verursachte dabei erhebliche Schäden.

Festnahme nach Fahndung

Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, war der Mann bereits geflüchtet. Dennoch gelang es den Beamten, ihn im Rahmen einer Fahndung zu stellen und festzunehmen. Neben dem Kontaktverstoß und der Sachbeschädigung stellte sich heraus, dass gegen den 34-jährigen Deutschen bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Angelegenheit vorlag. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Erstellt durch: Michael Konrad