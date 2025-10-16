34-Jähriger in Rosenheim wegen Haftbefehl festgenommen, Mutter begleicht Geldstrafe und verhindert Gefängnisaufenthalt

Ein 34-jähriger Mann aus Deutschland ist am Mittwochnachmittag, dem 15. Oktober, am Rosenheimer Bahnhof durch die Bundespolizei festgenommen worden. Er war in einem Zug von Kufstein in Richtung München unterwegs, als ihm eine polizeiliche Überprüfung seiner Personalien zum Verhängnis wurde. Wie sich herausstellte, wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht.

Haftbefehl wegen nicht bezahlter Geldstrafe

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, weil er 2022 vom Amtsgericht Mettmann unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von rund 2.500 Euro verurteilt worden war. Da er die Summe nicht bezahlen konnte, drohte ihm eine ersatzweise festgesetzte Freiheitsstrafe von 79 Tagen.

Rettung in letzter Minute durch die Mutter

Gerade als sich der 34-Jährige bereits mit einem Gefängnisaufenthalt abfinden musste, kam ihm seine Mutter zu Hilfe. Nach einem Telefonat mit ihrem Sohn zahlte sie den ausstehenden Betrag bei einer Polizeidienststelle im Regierungsbezirk Düsseldorf ein und beglich damit die Justizschulden ihres Sohnes. Dank dieser Rettungsaktion konnte der Mann die Bundespolizeiinspektion wieder verlassen und seine Reise fortsetzen.