Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
34-Jähriger in Rosenheim wegen Haftbefehl festgenommen, Mutter begleicht Geldstrafe und verhindert Gefängnisaufenthalt
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

34-Jähriger in Rosenheim wegen Haftbefehl festgenommen, Mutter begleicht Geldstrafe und verhindert Gefängnisaufenthalt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 34-jähriger Mann aus Deutschland ist am Mittwochnachmittag, dem 15. Oktober, am Rosenheimer Bahnhof durch die Bundespolizei festgenommen worden. Er war in einem Zug von Kufstein in Richtung München unterwegs, als ihm eine polizeiliche Überprüfung seiner Personalien zum Verhängnis wurde. Wie sich herausstellte, wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht.

Haftbefehl wegen nicht bezahlter Geldstrafe

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, weil er 2022 vom Amtsgericht Mettmann unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von rund 2.500 Euro verurteilt worden war. Da er die Summe nicht bezahlen konnte, drohte ihm eine ersatzweise festgesetzte Freiheitsstrafe von 79 Tagen.

Rettung in letzter Minute durch die Mutter

Gerade als sich der 34-Jährige bereits mit einem Gefängnisaufenthalt abfinden musste, kam ihm seine Mutter zu Hilfe. Nach einem Telefonat mit ihrem Sohn zahlte sie den ausstehenden Betrag bei einer Polizeidienststelle im Regierungsbezirk Düsseldorf ein und beglich damit die Justizschulden ihres Sohnes. Dank dieser Rettungsaktion konnte der Mann die Bundespolizeiinspektion wieder verlassen und seine Reise fortsetzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...

Neueste Artikel