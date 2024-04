Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße in Augsburg-Pfersee.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße/Ecke Treustraße im Rahmen der Auseinandersetzung sein Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis. Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Bei der Kriminalpolizei Augsburg wurde zwischenzeitlich eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der Gesundheitszustand des 34-Jährigen ist weiterhin lebensbedrohlich und er wird in einem Krankenhaus behandelt.

Durch eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen konnte der Fahrzeugtyp konkretisiert und die Personenbeschreibung verifiziert werden. Demnach können nun mögliche Fahrzeuge beim Kraftfahrtbundesamt recherchiert und überprüft werden. Die Kriminalpolizei Augsburg überprüft außerdem Personen, die sich zur tatrelevanten Zeit im näheren Bereich des Tatortes aufgehalten haben.

Die aktualisierte Beschreibung lautet, wie folgt:

Auto:

Audi, dunkelfarben, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen.

Fahrer:

Ca. 180 – 185 cm groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ, längere, zurückgekämmte Haare, vermutlich kein Bart, keine Brille, sprach deutsch.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323- 3821.