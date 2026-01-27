36-Jähriger in Augsburg wegen Drogenkonsum und Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz im Krankenhaus behandelt

Augsburg – Am frühen Dienstagmorgen (27.01.2026) geriet ein 36-Jähriger in der Straße “Hoher Weg” in eine hilflose Lage aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum.

Mann benötigt dringend Hilfe

Die Beamten einer Polizeistreife entdeckten den Mann gegen 02:30 Uhr bei extremer Kälte am Boden liegend. Er benötigte offensichtlich dringend Hilfe. Im Beisein der Polizei verlor er wiederholt das Bewusstsein. Ein Rettungsdienst brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Illegale Substanzen sichergestellt

Im Zuge des Einsatzes fanden die Beamten Drogen bei dem Mann und stellten diese sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.