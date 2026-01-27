type here...
36-Jähriger in Augsburg wegen Drogenkonsum und Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz im Krankenhaus behandelt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

36-Jähriger in Augsburg wegen Drogenkonsum und Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz im Krankenhaus behandelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am frühen Dienstagmorgen (27.01.2026) geriet ein 36-Jähriger in der Straße “Hoher Weg” in eine hilflose Lage aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum.

Mann benötigt dringend Hilfe

Die Beamten einer Polizeistreife entdeckten den Mann gegen 02:30 Uhr bei extremer Kälte am Boden liegend. Er benötigte offensichtlich dringend Hilfe. Im Beisein der Polizei verlor er wiederholt das Bewusstsein. Ein Rettungsdienst brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Illegale Substanzen sichergestellt

Im Zuge des Einsatzes fanden die Beamten Drogen bei dem Mann und stellten diese sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel