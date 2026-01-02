36-Jähriger nach Brandstiftung in Zugtoilette in Haft: Landshuter Kripo ermittelt

Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, informierte ein Zugführer die Polizei in Landshut über einen Feueralarm. In der Toilette eines Zugs wurde auf freier Strecke ein Brand entdeckt, der mutmaßlich von einem Passagier entfacht wurde.

Rasche Reaktion verhindert Schlimmeres

Der Zugführer bemerkte gegen 02:30 Uhr das Feuer und konnte es noch rechtzeitig löschen, bevor es sich ausbreiten konnte. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Deutschen, fest. Glücklicherweise blieb niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut führt die Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Bereits am Donnerstag, den 1. Januar 2026, wurde der Verdächtige dem Amtsgericht vorgeführt, wo auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.