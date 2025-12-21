36-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Aubing

Am Samstag, den 20.12.2025, wurde gegen 5:00 Uhr in Aubing ein Wohnungsbrand gemeldet. Ein Anwohner verständigte über den Notruf 112 die integrierte Leitstelle München, aufgrund eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichshafener Straße. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen zum Ort des Geschehens entsandt.

Evakuierung und tragischer Todesfall

Vor Ort evakuierten die Einsatzkräfte zahlreiche Bewohner aus dem siebenstöckigen Gebäude, teilweise unter Einsatz von Leitern über die Balkone. Im Zuge der Löscharbeiten bargen Rettungskräfte einen bewusstlosen Mann aus der Brandwohnung. Der 36-Jährige Deutscher wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Sachschäden und Ermittlungen

Für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung wurde vollständig zerstört, und es entstand zusätzlicher Sachschaden an der Außenfassade des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Am Freitag, den 19.12.2025, ereignete sich ein schwerer Unfall auf dem Bahnsteig der U-Bahnhaltestelle Stiglmaierplatz. Ein 19-jähriger Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt in den Gleisbereich.

Schnelles Eingreifen des U-Bahn-Fahrers

Zur selben Zeit fuhr eine U-Bahn der Linie U1 in den Bahnhof ein. Der Fahrer bemerkte die im Gleis liegende Person und leitete umgehend eine Notbremsung ein. Der 19-Jährige geriet unter den einfahrenden Zug, wurde jedoch von einem Schutzbügel des Fahrzeugs aufgefangen und vor dem Radwerk hergeschoben. So wurde er nicht überfahren.

Verletzungen und weitere Ermittlungen

Der schwer verletzte 19-Jährige mit Wohnsitz in München wurde von der Feuerwehr geborgen und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Videomaterial der Bahnsteigüberwachung wurde gesichert und wird nun ausgewertet. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad führte am Freitag, den 19.12.2025, zu schweren Verletzungen eines Fahrradfahrers. Ein 50-jähriger Mann parkte ordnungsgemäß seinen Peugeot am rechten Fahrbahnrand der Sollner Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Fahrrad dieselbe Straße in stadteinwärtiger Richtung.

Unfallhergang und Verletzungen

Der Pkw-Fahrer wollte aus seinem Fahrzeug aussteigen. Der Radfahrer kollidierte frontal mit der sich öffnenden Fahrzeugtür und stürzte zu Boden. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Polizei ermittelt und gibt Hinweise

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Autofahrer, vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr zu achten. Der Holländer-Griff kann dabei helfen, Fahrradunfälle zu vermeiden. Die Polizei empfiehlt zudem, Fahrradhelme zu tragen, um Kopfverletzungen zu minimieren.

Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 11:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin eine starke Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Kleinhelfendorf, Aying, und rief den Notruf. Feuerwehr und Polizei wurden zur Brandörtlichkeit geschickt.

Brandbekämpfung und Verletzungen

Im Keller wurde ein Schmorbrand festgestellt, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zwei Anwohner wurden durch die Rauchentwicklung verletzt und vor Ort behandelt. Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Ermittlungen zur Brandursache

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Am Freitag, den 19.12.2025, meldete ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung eine Trunkenheitsfahrt in Neuhausen-Nymphenburg. Ein Mann konsumierte alkoholische Getränke in der Ebenauer Straße und fuhr anschließend mit einem Pkw, Kia, davon.

Polizeiliche Maßnahmen und Vorfall

Polizeibeamte stellten den Pkw in der Umgebung fest und kontrollierten den 47-jährigen Fahrer aus München. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte starke Alkoholisierung, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann verhielt sich aggressiv und konsumierte weiter Alkohol, weshalb er von den Beamten aus dem Fahrzeug geholt und zur Blutentnahme gebracht wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Ermittlungen und Konsequenzen

Der 47-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.