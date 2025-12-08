37-Jähriger bei Hilfeleistung im Kontumazgarten von Unbekanntem mit Glasflasche angegriffen – Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. (1152) Am Abend des 28.11.2025 ging ein 37-jähriger Mann beim Spaziergang mit seinem Hund dazwischen, als ein Unbekannter zwei Mädchen in einem Park belästigte. Der Helfer wurde dabei verletzt, und die Polizei sucht nach Zeugen.

Hilfsbereiter Passant in Gefahr

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Grünanlage am Kontumazgarten. Der 37-Jährige bemerkte, wie ein offensichtlich alkoholisierter Mann zwei weibliche Personen ansprach und griff ein, um ihnen zu helfen. Der Unbekannte reagierte aggressiv und attackierte den Helfer mit einer Glasflasche.

Verletzungen und Polizeieinsatz

Nach der Attacke suchte der verletzte Mann sein Zuhause auf und alarmierte die Polizei. Die eintreffende Streife stellte Verletzungen fest, darunter einen Schnitt an der Wange und eine Schwellung am Handgelenk. Ein Notarzt diagnostizierte eine Fraktur und brachte den Mann ins Krankenhaus.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht Beteilgte und Augenzeugen der Tat. Der unbekannte Angreifer wird als etwa 190 cm groß, alkoholisiert, mit Brille und Kopfhörer beschrieben. Informationen zu den belästigten Mädchen gibt es derzeit nicht. Zeugen und speziell die beiden Mädchen werden gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc