37-jähriger beschimpft und attackiert türkische Staatsangehörige in S6 – Zeugenaufruf durch Bundespolizei
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

37-jähriger beschimpft und attackiert türkische Staatsangehörige in S6 – Zeugenaufruf durch Bundespolizei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Stockdorf (Lkr. Starnberg) – Am Sonntagabend, dem 19. Oktober, ereignete sich ein Vorfall in der S-Bahn der Linie S6, bei dem zwei türkische Staatsangehörige Opfer eines Angriffs wurden. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, eine Frau und einen Mann verbal beleidigt und anschließend körperlich attackiert zu haben. Die Bundespolizei bittet um Zeugenaussagen.

Angriff vor der Station Stockdorf

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 37-jähriger Starnberger in der stadteinwärts fahrenden S6 und fiel durch verbale Belästigungen mehrerer Frauen auf. Kurz vor dem Halt in Stockdorf stieß er auf eine 27-jährige Türkischstämmige und ihren 26-jährigen Begleiter. Der Beschuldigte, ein Deutsch-Kroate, soll die beiden mit ausländerfeindlichen Äußerungen beleidigt haben und ging anschließend gewaltsam gegen sie vor. Dabei soll er die Frau geschubst und den Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Festnahme durch die Bundespolizei

Dank des Eingreifens von Zeugen, die den Angreifer von weiteren Übergriffen abhalten konnten, wurde die Bundespolizei schnell alarmiert. Am Halt Stockdorf kam die S-Bahn zum Stehen und der 37-Jährige konnte von den herbeigeeilten Polizisten festgenommen werden. Die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Körperverletzung sind eingeleitet.

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 089/515550-0 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

