37-Jähriger rammt Juwelier und Imbiss mit Radlader in Fürth – Festnahme durch Polizei

Ein spektakulärer Fall von Vandalismus ereignete sich am frühen Morgen in Fürth. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit einem Radlader in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts und später in einen Imbiss. Die Polizei konnte ihn letztlich noch am Tatort festnehmen.

Radlader-Vorfälle alarmieren Anwohner

Um 04:15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten umgehend die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann mit einem Radlader in das Schaufenster eines Juweliers in der Schwabacher Straße. Zeugen beobachteten anschließend, dass sich der Täter im Geschäft aufhielt.

Kollisionsfahrt endet an einem Imbiss

Der 37-Jährige setzte seine Fahrt fort und bewegte sich in Richtung Nürnberger Straße. Dort kollidierte er mit einem geparkten Auto, das durch den Aufprall umkippte. Anschließend krachte er mit dem Radlader in das Schaufenster eines Imbiss, wo er versuchte, an einen Geldautomaten im Eingangsbereich zu gelangen. Nachdem er ausstieg, versuchte er vergeblich, Bargeld aus dem beschädigten Automaten zu entwenden.

Festnahme und Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Fürth nahm den Tatverdächtigen, der sich im Inneren des Imbiss aufhielt, widerstandslos fest. Die Ermittlungen ergaben, dass der Radlader gestohlen war. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine Spurensicherung am Tatort durch.

Es gibt Anhaltspunkte, dass der Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde ein Haftantrag wegen Einbruchsdiebstahls gestellt. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt. Der Entwendungs- sowie der Sachschaden sind derzeit noch unbekannt.