38-Jährige Frau nach Messerangriff in Königsbrunn festgenommen
38-Jährige Frau nach Messerangriff in Königsbrunn festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstag, den 13. Dezember 2025, ereignete sich in Königsbrunn ein mutmaßlicher Messerangriff. Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen 23-Jährigen in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße schwer. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Angriff mit Messer in Königsbrunn

Gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Angriff im Bereich des Oberkörpers des Opfers. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter zunächst nicht gefasst werden. Der schwer verletzte 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist nach aktuellen Informationen nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in diesem Fall wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Fahndung erfolgreich: Tatverdächtige festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Täter ermittelt. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 38-jährige Frau aus dem privaten Umfeld des Opfers. Das Amtsgericht Augsburg erließ am 26. Januar 2026 einen Haftbefehl gegen die Frau, die noch am selben Tag festgenommen wurde. Sie befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen betreffen den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Sowohl der 23-Jährige als auch die 38-jährige Tatverdächtige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

